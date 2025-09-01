الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يعتديان على آخر مستخدمين سلاحًا أبيض.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 أغسطس الماضي تلقى قسم شرطة باب شرق بلاغًا من أحد سائقي مركبات "التوك توك"، له معلومات جنائية، بتعرضه للاعتداء من قِبل سائقي "توك توك" آخرين بسبب خلافات مالية بينهم، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في اليد.

على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.

