ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية ضد مافيا سرقات المواد البترولية، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي السويس والقليوبية، لاتهامهم بسرقة المواد البترولية من خطوط البترول.

وأكدت التحريات أن التشكيل مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال سرقة المواد البترولية باستخدام أسلوب "الكبسولة"، وذلك بنطاق محافظة السويس، حيث كانوا ينقلون الكميات المستولى عليها عبر سيارات نقل جرى تجهيزها بتانكات مخفية لإخفاء المسروقات ومنع اكتشافها.

سرقة المواد البترولية بالسويس

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 13 طنا و850 لتر سولار، إضافة إلى 5 سيارات مُستخدمة في عمليات السرقة والنقل، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش والأدوات المستخدمة في تجهيز وإخفاء التانكات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

