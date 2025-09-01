الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

ضبط تشكيل عصابي تخصص
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس، فيتو

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية ضد مافيا سرقات المواد البترولية، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي السويس والقليوبية، لاتهامهم بسرقة المواد البترولية من خطوط البترول.

وأكدت التحريات أن التشكيل مارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال سرقة المواد البترولية باستخدام أسلوب "الكبسولة"، وذلك بنطاق محافظة السويس، حيث كانوا ينقلون الكميات المستولى عليها عبر سيارات نقل جرى تجهيزها بتانكات مخفية لإخفاء المسروقات ومنع اكتشافها.

 

سرقة المواد البترولية بالسويس

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 13 طنا و850 لتر سولار، إضافة إلى 5 سيارات مُستخدمة في عمليات السرقة والنقل، وبندقية خرطوش وفرد خرطوش والأدوات المستخدمة في تجهيز وإخفاء التانكات. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

ضبط 63 فرد خرطوش و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشكيل عصابي سرقة المواد البترولية خط البترول وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة السويس القليوبية الامن العام اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

ضبط 63 فرد خرطوش و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

تهريب النقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 51 قضية متنوعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على عروس مصر القديمة

مصرع طالب تحت عجلات سيارة بشارع جمال عبد الناصر في شبين الكوم بالمنوفية

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads