الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شخص ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أنهى شخص حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في إحدى قرى مركز المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياة شقية باستخدام "سكين" في إحدى قرى مركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخص على يد شقيقه طعنا بسكين بسبب خلافات أسرية. 


تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلافات أسرية بالمنيا أسرية بالمنيا ينهي حياة شقيقة بسبب خلافات أسرية بالمنيا ينهي حياة شقيقة بسبب خلافات أسرية بالمنيا شخص ينهي حياة شقيقه في المنيا شخص ينهي حياة شقيقه حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

ضربة أمنية قوية لمروجي القطع الأثرية في عروس الصعيد.. ضبط عاطل استخرج 577 قطعة من منطقة جبلية بالمنيا.. والآثار تعود لعصور الدولة الوسطى (صور)

أجرت محاكاة تصويرية للجريمة، تفاصيل إحالة المتهمة بقتل أسرة دلجا في المنيا للجنايات

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد (فيديو وصور)

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل مع نقل ثقيل بالمنيا

تحرير 146 محضرًا خلال حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا

تكريم 600 من حافظي القرآن الكريم في قرية أبو بشت بالمنيا (صور)

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات بالتسمم إثر تناول عنب به مبيد حشري بالمنيا

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في المنيا

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads