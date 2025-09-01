شخص ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بالمنيا

أنهى شخص حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في إحدى قرى مركز المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إقدام شاب على إنهاء حياة شقية باستخدام "سكين" في إحدى قرى مركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخص على يد شقيقه طعنا بسكين بسبب خلافات أسرية.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

