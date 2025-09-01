الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

الراقصة بوسي
الراقصة بوسي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط  الراقصة بوسي  لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالمقطم.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط إحدى الراقصات لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة مخالفة للآداب العامة.

 أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمة باستخدام صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فى بث تلك المقاطع لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها أقرت بما نسب إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

