الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  أنه فى ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس يستمر تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة  .

 

حالة الطقس اليوم، شبورة كثيفة على هذه الطرق لمدة 6 ساعات

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم الأحد الطقس في القاهرة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاحد حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

حالة الطقس اليوم، شبورة كثيفة على هذه الطرق لمدة 6 ساعات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط حبات البرد، تفاصيل طقس الثلاثاء

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

شاهد، أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads