مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني خلال جلسة قضية مطاردة الواحات

مطاردة الواحات
مطاردة الواحات

نشبت مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني خلال جلسة محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات، بسبب خلاف حول المستندات المقدمة لمحكمة أكتوبر المنعقدة بالجيزة. 

وخلال الجلسة تقدم محامي الضحايا بمستندات تفيد بسداد الرسوم القانونية الخاصة بالادعاء بالحق المدني، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين اعترضت على الطلبات المقدمة، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل القاعة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للقرار، وتأجيل القضية لجلسة 8 سبتمبر.  

 

 

محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة الواحات واقعة مطاردة الواحات الواحات

