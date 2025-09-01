مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني خلال جلسة قضية مطاردة الواحات

نشبت مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني خلال جلسة محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات، بسبب خلاف حول المستندات المقدمة لمحكمة أكتوبر المنعقدة بالجيزة.

وخلال الجلسة تقدم محامي الضحايا بمستندات تفيد بسداد الرسوم القانونية الخاصة بالادعاء بالحق المدني، إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين اعترضت على الطلبات المقدمة، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل القاعة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للقرار، وتأجيل القضية لجلسة 8 سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.