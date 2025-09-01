الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعاكس فتاة ويدّعي أنه فرد شرطة.

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة. 

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه ادعى على غير الحقيقة كونه من رجال الشرطة بعد أن اعترضت الفتاة على معاكسته لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية فيديو معاكسة فتاة القاهرة قسم شرطة المعصرة انتحال صفة شرطي ضبط متحرش بالقاهرة أخبار الداخلية مصر مكافحة التحرش

مواد متعلقة

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

تفاصيل ضبط زوجين بحوزتهما أفلام إباحية ومخدرات داخل شقة في الجيزة

القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية وضبط طرفيها

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads