الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعاكس فتاة ويدّعي أنه فرد شرطة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه ادعى على غير الحقيقة كونه من رجال الشرطة بعد أن اعترضت الفتاة على معاكسته لها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

