الداخلية تكشف ملابسات فيديو "قفز شخص على سيارة" بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز على مقدمة سيارة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سايس – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في إجبار قائد السيارة على التوقف بعد اصطدامه به بمرآة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

