ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد العناصر الجنائية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، بحوزته كميات ضخمة من المخدرات بقصد الاتجار.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بجلب شحنات كبيرة من المواد المخدرة لتوزيعها على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه بالظهير الصحراوي بمنطقة أبو رديس.

طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

وضبط بحوزته طن و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و245 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 46 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

