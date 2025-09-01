الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

ضبط عنصر جنائي شديد
ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة معه طن و445 كيلو مخدرات، فيتو

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد العناصر الجنائية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، بحوزته كميات ضخمة من المخدرات بقصد الاتجار.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بجلب شحنات كبيرة من المواد المخدرة لتوزيعها على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه بالظهير الصحراوي بمنطقة أبو رديس.

 طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

وضبط بحوزته طن و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و245 كيلو جرام من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 46 مليون جنيه.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عنصر جنائي شديد الخطورة تهريب المخدرات قطاع الأمن العام وزارة الداخلية ابو رديس ضبط المخدرات

مواد متعلقة

الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

ضبط 63 فرد خرطوش و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

تهريب النقد الأجنبي والهجرة غير الشرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 51 قضية متنوعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على عروس مصر القديمة

مصرع طالب تحت عجلات سيارة بشارع جمال عبد الناصر في شبين الكوم بالمنوفية

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads