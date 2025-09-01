الإثنين 01 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن بالقليوبية وادعاء سيدة ببطلان إجراءات القبض على ابنها بالوادى الجديد

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى، مستخدمًا سلاحًا ناريًا بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سباك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

 وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة  لوجود خلافات عائلية بينه وبين الشاكي، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم "فرد خرطوش"، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 ضبط شخص بمنزله دون وجه حق في الوادي الجديد

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة ادعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق بمنزله بالوادي الجديد، والتشكيك فى إجراءات القبض عليه.

txt

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

txt

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق بمنزله بالوادي الجديد، والتشكيك فى إجراءات القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والادعاء الكاذب.

