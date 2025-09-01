الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 11 شخصًا بجروح وكدمات، مساء اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب ميكروباص 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

طريق إسكندرية الصحراوي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خلاف على الأجرة" بالبحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب ميكروباص انقلاب سيارة ميكروباص إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خلاف على الأجرة" بالبحيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء 3 أشخاص على المارة باستخدام "جنزير حديدي" بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص بالشرقية وترد على مزاعم تواطؤ الشرطة مع الجناة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن بالقليوبية وادعاء سيدة ببطلان إجراءات القبض على ابنها بالوادى الجديد

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads