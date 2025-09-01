إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

أصيب 11 شخصًا بجروح وكدمات، مساء اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

طريق إسكندرية الصحراوي

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

