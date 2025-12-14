الأحد 14 ديسمبر 2025
شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق برينتفورد مع نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل برينتفورد أمام ليدز 

وبدأ برينتفورد أمام ليدز كالتالي:

تشكيل ليدز أمام برينتفورد 

فيما بدأ ليدز أمام برينتفورد على النحو التالي:

Starting XI: Perri, Bogle, Gudmundsson, Rodon, Bijol, Struijk, Ampadu, Tanaka, Stach, Okafor, Calvert-Lewin

 مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس بثلاثية ويواصل مطاردة آرسنال 

وفي نفس الجولة فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

وجاء هدفا مانشستر سيتي الأول والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 من رأسية قوية و89 من ركلة جزاء، وسجل فيل فودن هدفا في الدقيقة 69.

تشكيل مانشستر سيتي  أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتواجد عمر مرموش على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 90 بدلا من هالاند، في الظهور الأخير قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل. 

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي. 

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي. تيجاني ريندرز، فيل فودين، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويواصل مانشستر سيتي الضغط على آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت بالجولة ذاتها.

تفاصيل جلسة أحمد عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك

انتظام الونش وعواد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

ويمتلك مانشستر سيتي 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف أرسنال صاحب الـ 36 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

