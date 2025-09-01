الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خلاف على الأجرة" بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص متضررًا من قيام سائق ميكروباص برفع قيمة الأجرة المقررة بأحد مواقف مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها.

وبمواجهته قرر بوقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب، بسبب رغبة الأخير في الجلوس بالمقعد الأمامي بجواره ورفضه لذلك، نافيًا رفع قيمة الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.