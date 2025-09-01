الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خلاف على الأجرة" بالبحيرة

المتهم , فيتو
المتهم , فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص متضررًا من قيام سائق ميكروباص برفع قيمة الأجرة المقررة بأحد مواقف مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص بالشرقية وترد على مزاعم تواطؤ الشرطة مع الجناة

 وبمواجهته قرر بوقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب، بسبب رغبة الأخير في الجلوس بالمقعد الأمامي بجواره ورفضه لذلك، نافيًا رفع قيمة الأجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية فيديو خلاف على الأجرة ابوحمص البحيرة اخبار الحوادث اليوم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركز ابوحمص

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو معاكسة فتاة بالمعصرة وادعاء المتهم أنه شرطي

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على شخص بالشرقية وترد على مزاعم تواطؤ الشرطة مع الجناة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن بالقليوبية وادعاء سيدة ببطلان إجراءات القبض على ابنها بالوادى الجديد

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء شخصين على سائق بالإسكندرية

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

تفاصيل ضبط زوجين بحوزتهما أفلام إباحية ومخدرات داخل شقة في الجيزة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads