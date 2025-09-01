الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم.

فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة إثر خلافات جيرة مع آخرين، مستخدمًا بندقية خرطوش كانت بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.