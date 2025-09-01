الإثنين 01 سبتمبر 2025
القبض على 3 أشخاص بتهمة القتل في تجدد خصومة ثأرية بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشقاء، بتهمة قتل ابن عمهم إثر تجدد خصومة ثأرية بدأت منذ عام، داخل قرية الحجيرات، مركز قنا.

محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة ويدعو لجذب مطورين صناعيين

قنا تواصل حملاتها التفتيشية لمواجهة النفايات الطبية الخطرة بالمنشآت الخاصة

كانت مديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره بها عدة إصابات طلق ناري في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

تبين بعد الفحص أن المتهمين في الواقعة 3 أشقاء قاموا بقتل ابن عمهم بعدة طلقات نارية، غدرًا بسبب خصومة ثأرية مدتها عام، لم يشارك بها المجني عليه بل كانت مع شقيقه المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، داخل قرية الحجيرات وفروا هاربين.

بعد تكثيف التحريات توضح أن المتهمين الثلاثة هربوا من قرية الحجيرات إلى بندر قنا تم تحديد مكانهم داخل عمارة تحت الإنشاء، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية قنا القبض عليهم والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

