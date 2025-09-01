الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء 3 أشخاص على المارة باستخدام "جنزير حديدي" بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقطع فيديو يظهر خلاله ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية أثناء قيامهم بالاعتداء على المارة باستخدام "جنزير حديدي" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من موظف بإحدى الشركات – مقيم بدائرة القسم – أنه أثناء سيره بأحد الشوارع شاهد الأشخاص الثلاثة يعتدون على سيدة باستخدام "جنزير حديدي"، وأثناء محاولته التدخل لإيقافهم انزلقت قدمه ما أسفر عن إصابته بكسر في مفصل الركبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين (قائد الدراجة النارية واثنان من مرافقيه – مقيمون بدائرة القسم)، وعُثر بحوزتهم على الدراجة النارية والجنزير الحديدي المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة "بقصد اللهو".

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

