الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر 2025.

وقالت وزارة الداخلية؛ إنه في إطار حرصها على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026، تواصل أكاديمية الشرطة استقبال طلبات التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:  [www.moi.gov.eg](http://www.moi.gov.eg).

 وأكدت الوزارة، أن باب التقديم يظل مفتوحًا حتى يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن لجان الاختبارات تعمل على اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين، وفقًا للمعايير العلمية والبدنية والنفسية، بما يتوافق مع متطلبات العمل الشرطي وتطوير المنظومة الأمنية.

 

وتحرص أكاديمية الشرطة على انتقاء الكفاءات المتميزة من مختلف التخصصات لدعم جهاز الشرطة بعناصر شابة مؤهلة وقادرة على أداء رسالتها في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.

