العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

فرغ ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، هواتف متهمين ببث أفلام إباحية وتصويرها ونشرها عبر حساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي من داخل شقة بمنطقة فيصل بالهرم، وتبين احتواءها على 200 فيديو اباحي.



كانت إدارة مكافحة جرائم الآداب، قد رصدت صفحة بعنوان "الملك والسنيورة" عبر تطبيق شهير لنشر وبث مقاطع فيديو وأفلام إباحية، وبث ممارسة علاقة غير شرعية بين رجل وسيدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين وتحديد مكان بثهما الأفلام والفيديوهات.



تم القبض على المتهمين، وهما شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، وسيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، وتبين زواجهما عرفيًا، وأنهما يقدمان على تصوير وبث ونشر تلك المقاطع الإباحية عبر تطبيق شهير من أجل جمع أرباح مالية.



وبتفتيش الشقة، تم العثور على 3 أكياس ستروكس و2 سيجارة حشيش، بالإضافة إلى 3 أعضاء صناعية وماسكات يستخدمها الزوجان في إخفاء وجهيهما في الفيديوهات، ولاب توب يحتوي على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.



