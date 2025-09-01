الإثنين 01 سبتمبر 2025
مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

النيابة العامة
النيابة العامة

 كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة صادمة في التحقيق مع زوجة الأب الثانية المتهمة بقتل أطفال زوجها الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بالمنيا. 

وتبين أن المتهمة استغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال الضحايا، وتحصلت على مبيد حشري سام “الكلورفينابير”، فمزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال في مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة عادت بعد أربعة أيام وأعدت عددًا من أرغفة الخبز وخلطتها بالمبيد ذاته، ثم أرسلتها إلى المجني عليهم فأودت بحياتهم، بينما نجت والدة الأطفال لإحجامها عن تناوله.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة زوجة الأب المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا إلى محكمة الجنايات. 

ووجهت النيابة إلى المتهمة تهم بقتل المجني عليهم بالسم عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الزوجة الأولى. 

