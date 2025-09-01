القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأواني وعملات معدنية ومجسمات عثر عليها أثناء التنقيب بجبال المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "شرطة السياحة والآثار ، الأمن العام" حيازة تاجر أدوات منزلية، مقيم بالمنيا لعدد من القطع الأثرية المتنوعة تمهيدًا للاتجار بها.

القطع الأثرية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 577 قطعة يشتبه في أثريتها "تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأواني وعملات معدنية ومجسمات من الفخار") وبعرض تلك القطع على الجهات المختصة أفادت بأن جميع القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى العصور المصرية القديمة المختلفة.

وبمواجهته اعترف بأن القطع ناتجة عن أعمال الحفر بإحدى المناطق الجبلية وحيازتها بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

