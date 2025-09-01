الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

ضبط 1.250 مليون قرص
ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر بالنزهة، فيتو

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط 1,250,000 قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر فى البحيرة

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة الجرائم التموينية ادوية مجهولة المصدر مخزن أدوية غير مرخص وزارة الداخلية الأمن الاقتصادي القاهرة تجارة الأدوية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر فى البحيرة

ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه

المرور: تحرير 906 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة نارية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالسويس

الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

ضبط 63 فرد خرطوش و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads