ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط 1,250,000 قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

