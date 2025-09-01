الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل ضبط زوجين بحوزتهما أفلام إباحية ومخدرات داخل شقة في الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ألقت مباحث الآداب القبض على  زوجين يصوران أفلاما إباحية ويقومان ببثها عبر تطبيق "تانجو" داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالهرم وبحوزتهما مواد مخدرة وأعضاء جنسـية صناعية.

كانت رصدت  إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة صفحة عبر تطبيق "تانجو"  لنشر وبث مقاطع فيديو وأفلام إباحية أثناء ممارسة رجل وسيدة الرذيلة، وتم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين ومكان بثهما تلك الأفلام والفيديوهات حتى نجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب ومباحث التوثيق والمعلومات في تحديد مكان تواجد المتهمين وبثهما الأفلام الإباحية حيث تبين تصويرها وبثها من داخل شقة في شارع الأربعين بمنطقة فيصل بالهرم.

وانطلقت مأمورية استهدفت الشقة المحددة لإلقاء القبض على المتهمين وتمكنت القوة الأمنية من ضبط شاب يبلغ من العمر 35 عاما وسيدة تبلغ من العمر 46 عاما تبين زواجهما عرفيا وأنهما يقومان بتصوير وبث ونشر تلك المقاطع الإباحية عبر تطبيق "تانجو" من أجل جمع أرباح خرافية حيث تدر تلك الفيديوهات مكاسب خيالية لهما.

وتم تفتيش الشقة وتبين العثور على 3 أكياس ستروكس و2 سيجارة حشيش وكمية من التبغ المخلوط بمخدر الحشيش معدة للتعاطي علاوة على 3 أعضاء جنسية صناعية وماسكات يستخدمان الزوجان في إخفاء وجهيهما في بعض مقاطع الفيديو ولاب توب يحتوي عدد كبير من مقاطع الفيديو.

وبمواجهة الزوجين أقرا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خلال قيامهما بممارسة الرذيلة وبثها عبر تطبيق تانجو لتقاضي أموال من إدارة التطبيق حيث تدر عليهما أرباح ضخمة لزيادة المشاهدات عليها حيث إنهما تزوجا عرفيا منذ عام واستأجرا شقة بمنطقة فيصل للقاء بها وتصوير مقاطع الفيديو خاصة أن المتهمة لديها 3 بنات من زواج سابق والمتهم لم يسبق له الزواج.

وتحرر المحضر اللازم وحرزت قوات مباحث الآداب المضبوطات. 

مباحث الآداب منطقة فيصل إفلاما إباحية وي إدارة مكافحة جرائم الآداب

الجريدة الرسمية
