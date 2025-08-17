أخبار الحوادث اليوم: القضاء على بؤر إجرامية ومصرع 3 عناصر.. سيدة تختطف رضيعا من مستشفى بالوايلي.. الداخلية تطارد مرتكبي الجرائم عبر السوشيال ميديا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على عاملين تحرشا بـ سيدة في الشرقية واعتديا عليها بعد معاتبتهما
كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على إحدى السيدات بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.
فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سيدة لقيامها بخطف طفل حديث الولادة من والدته.
الأمن يكشف ملابسات فيديو "مزاعم خطف طفل" بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بقيام أخرى وزوجها بمحاولة خطف نجلها بمنطقة الزاوية الحمراء.
مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)
سائق يتناول مخدرات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يظهر سائقا لإحدى شركات النقل الخاصة، وتبدو عليه حالة من فقدان الوعي، وعدم القدرة على التحكم في يده، ويسير بشكل مترنح، بعد تعاطيه لنوع من المخدر، أثناء قيادته للسيارة، حسبما زعم أحد الشباب الذي كان يركب مع سائق الشركة الخاصة.
أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المعصرة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة استُخدم خلالها سلاح أبيض وألعاب نارية وزجاجات فارغة بمنطقة المعصرة.
القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين المسنين أمام ماكينة صراف آلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات.
قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية
أكد علي أيوب، المحامي، أنه استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن بعض مواد قانون الإيجار الجديد قد تكون معرضة للطعن بعدم الدستورية للأسباب التالية:
ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.
مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية لعدد من العناصر الجنائية الخطرة بعدد من المحافظات، مما أسفر عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط.
القبض على التيك توكر“ لى لى” بتهمتي نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وحيازة الحشيش
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر “ لى لى ” بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة ومنافية للآداب العامة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا