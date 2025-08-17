أخبار الحوادث اليوم: القضاء على بؤر إجرامية ومصرع 3 عناصر.. سيدة تختطف رضيعا من مستشفى بالوايلي.. الداخلية تطارد مرتكبي الجرائم عبر السوشيال ميديا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على إحدى السيدات بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سيدة لقيامها بخطف طفل حديث الولادة من والدته.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بقيام أخرى وزوجها بمحاولة خطف نجلها بمنطقة الزاوية الحمراء.

سائق يتناول مخدرات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يظهر سائقا لإحدى شركات النقل الخاصة، وتبدو عليه حالة من فقدان الوعي، وعدم القدرة على التحكم في يده، ويسير بشكل مترنح، بعد تعاطيه لنوع من المخدر، أثناء قيادته للسيارة، حسبما زعم أحد الشباب الذي كان يركب مع سائق الشركة الخاصة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة استُخدم خلالها سلاح أبيض وألعاب نارية وزجاجات فارغة بمنطقة المعصرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين المسنين أمام ماكينة صراف آلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات.

أكد علي أيوب، المحامي، أنه استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن بعض مواد قانون الإيجار الجديد قد تكون معرضة للطعن بعدم الدستورية للأسباب التالية:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة قوية لعدد من العناصر الجنائية الخطرة بعدد من المحافظات، مما أسفر عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر “ لى لى ” بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة ومنافية للآداب العامة

