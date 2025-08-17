إعادة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسرته بعد بلاغ بتغيبه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في إعادة أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسرته، بعد تلقي بلاغ بتغيبه، بدائرة مركز شرطة سنهور.

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا عن اختفاء الشخص، وبالفحص والتحريات تمكنت الجهات المختصة من تحديد مكانه وإعادته لشقيقه، مع تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية له، وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة لضمان سلامة الشخص وحماية حقوقه.

