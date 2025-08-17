الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على التيك توكر“ لى لى” بتهمتي نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وحيازة الحشيش

المتهمة
المتهمة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر “ لى لى ” بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة ومنافية للآداب العامة
 

وأظهرت التحريات والمعلومات الواردة من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة  نشرت مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش. 

وبمواجهتها، اعترفت بحيازة المواد المخدرة للتعاطي ونشر مقاطع الفيديو.

 

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيك توكر لى لى القاهرة فيديو خادش للحياء مواقع التواصل الاجتماعي حيازة مخدرات الحشيش الرقابة على الإنترنت الإدارة العامة لحماية الآداب النيابة العامة نشاط إجرامي على الإنترنت

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

إعادة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسرته بعد بلاغ بتغيبه

القبض على عاملين تحرشا بـ سيدة في الشرقية واعتديا عليها بعد معاتبتهما

فيديو يقود الشرطة لضبط لص تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية

فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي

السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا

الإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنة بساطور في بورسعيد

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads