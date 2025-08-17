القبض على التيك توكر“ لى لى” بتهمتي نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وحيازة الحشيش

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر “ لى لى ” بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، وبصورة مبتذلة ومنافية للآداب العامة



وأظهرت التحريات والمعلومات الواردة من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة نشرت مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها، اعترفت بحيازة المواد المخدرة للتعاطي ونشر مقاطع الفيديو.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

