السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على حريق نشب بغرفة محولات كهربائية في أحد شوارع أبو مناع بمركز دشنا شمال قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، حيث تحركت فرق الإطفاء فورًا وتمكنت من السيطرة على النيران، وجاري إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب نشوبه.

