القبض على عاملين تحرشا بـ سيدة في الشرقية واعتديا عليها بعد معاتبتهما

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على إحدى السيدات بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة أجا بلاغًا من السيدة المتضررة، أفادت فيه بتعرضها للضرب من قِبل عاملين بعد معاتبتها لهما على التحرش بها في أحد الشوارع بدائرة المركز.

التحريات والقبض على المتهمين

أسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا، أحدهما له معلومات جنائية سابقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لتحديد كافة الملابسات.

