الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاملين تحرشا بـ سيدة في الشرقية واعتديا عليها بعد معاتبتهما

تعدى على سيدة
تعدى على سيدة

كشفت  أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله  على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على إحدى السيدات بالضرب، ما أسفر عن إصابتها.

تفاصيل الواقعة
 تلقى مركز شرطة أجا بلاغًا من السيدة المتضررة، أفادت فيه بتعرضها للضرب من قِبل عاملين بعد معاتبتها لهما على التحرش بها في أحد الشوارع بدائرة المركز.

التحريات والقبض على المتهمين
أسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا، أحدهما له معلومات جنائية سابقة.

فيديو يقود الشرطة لضبط لص تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية

فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لتحديد كافة الملابسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية تعدى على سيدة فيديو متداول التحرش بالمرأة الاعتداء بالضرب مركز شرطة أجا الامن العام الحماية القانونية مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

مواد متعلقة

فيديو يقود الشرطة لضبط لص تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية

فقدت جنينها، تفاصيل اختطاف سيدة لـ طفل حديث الولادة من مستشفى بالوايلي

السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا

الإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنة بساطور في بورسعيد

الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على زوجة شقيقه بالشرقية

تحرش وتعدٍ، الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من شخصين بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو "مزاعم خطف طفل" بالقاهرة

الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

كلاب الشوارع!

تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة عن واقعة فيديو افتتاح المتحف المصري الكبير

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

غزوات الرسول في شهر ربيع الأول، تعرف عليها

ما حكم الصلاة حال نزول الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads