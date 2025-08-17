الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المعصرة

ضبط المتهمين، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن مشاجرة استُخدم خلالها سلاح أبيض وألعاب نارية وزجاجات فارغة بمنطقة المعصرة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمعصرة 

بالفحص، تبين أن قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 5 أشخاص "بحوزتهم سلاح أبيض وزجاجات فارغة"، والثانى شخصان، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب الواقعة يرجع إلى اصطدام سيارة يقودها أحد أفراد الطرف الثانى بسيارة أحد أفراد الطرف الأول أثناء عودته للخلف، مما أدى إلى مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها الطرفان بالتعدى على بعضهم مستخدمين سلاح أبيض وألعاب نارية وزجاجات فارغة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط السلاح الأبيض وعدد من الزجاجات الفارغة بحوزة الطرف الأول، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

