مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

سائق يتناول مخدرات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يظهر سائقا لإحدى شركات النقل الخاصة، وتبدو عليه حالة من فقدان الوعي، وعدم القدرة على التحكم في يده، ويسير بشكل مترنح، بعد تعاطيه لنوع من المخدر، أثناء قيادته للسيارة، حسبما زعم أحد الشباب الذي كان يركب مع سائق الشركة الخاصة.

سائق يتناول المخدرات في الطريق

وحكى الراكب أن سائق السيارة، الذي يتبع إحدى شركات النقل الخاصة، كان يسير بشكل طبيعي، لكنه بعد أن قام بتدخين "سيجارة"، تحولت حالته، وبدأ يفقد الوعي، ويفقد السيطرة على السيارة، التي كان يقودها على سرعة 120 كيلو، الأمر الذي كان ينبئ بحدوث كارثة، لولا سيطرة الراكب على السيارة.

الأمر الذي أثار حالة من الفزع بسبب انتشار حالات تناول المخدرات بين سائقي السيارات، الأمر الذي يكشف سر تزايد الحوادث على الطرق، مؤخرًا، ويودي بحياة العديد من الناس.

النشطاء يحذرون من كارثة السائقين والمخدرات على الطريق

وقال الراكب محمد ناصر، الذي بث مقطع الفيديو الصادم للسائق الذي كان يتناول المخدرات أثناء قيادته للسيارة: "حسبي الله ونعم الوكيل في شركة….. أنها بقت تشغل أي حد من غير اختبار مخدرات، ومفيش ولا أي حاجة، أنا بقدم بلاغ لوزارة الداخلية".

وحكى محمد ناصر عن الأزمة التي تعرض لها مع سائق شركة النقل الخاصة، قائلًا: "أنا كنت راكب مع سائق ……، وأثناء الطريق فجأة طلع سيجارة شكلها حشيش أو حاجة شبيهة بيها، وبعد دقائق قليلة وأشعلها وهو سايق. بعدما دخن منها بدأ يفقد وعيه تدريجيًا، لحد ما فقد السيطرة تمامًا على العربية".

وأضاف محمد ناصر "العربية كانت ماشية بسرعة 120 كم/س، وأنا في الكرسي بجواره، مش عارف أعمل إيه.. في اللحظة دي شيلت المفتاح من الكونتاكت وشيلت رجله من على البنزين بالعافية، ولو ما كنتش عملت كده كان ممكن العربية تتقلب أو يحصل حادث مميت"، وتساءل "تخيلوا لو اللي كان راكب مكانى أسرة أو سيدة وراكبة لوحدها ورا، كانت هتعمل إيه؟"

واختتم صاحب أزمة سائق سيارة شركة النقل الخاصة: "الحمد لله ربنا ستر، لكن اللي حصل ده معناه إن حياتنا مهددة وإحنا بنركب... الموضوع مش مجرد خدمة مواصلات، الموضوع أرواح... الموقف كان خطير.. لازم يبقى في رقابة حقيقية على السائقين اللي بيشتغلوا في التطبيقات دي، لأن أي حد ممكن يلاقي نفسه في نفس الموقف".

مقطع الفيديو المتداول لسائق السيارة، الذي تعاطى المخدرات أثناء الطريق، أثار جدلًا واسعًا وردود أفعال مستاءة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضبط السائقين الذين يتعاطون المخدرات أثناء قيادتهم للسيارة، محذرين من كارثة قد تؤدي لمزيد من الحوادث، التي تودي بحياة الأبرياء.

