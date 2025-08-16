رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الصناعة والنقل

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي لوزارتي النقل والصناعة

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي لوزارتي النقل والصناعة وما تشهده تلك الوزارتان من اهتمام بالغ في خطة تطوير شاملة، وتحديث في جميع عناصر منظومة السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة؛ حيث إنها تقدم مستوى من التميز والرقي للجمهور، وكذا تأهيل العاملين وتعزيز السلامة على الطرق السريعة، بما يسهم في وجود بيئة عمل مناسبة لمجال الصناعة، ويعود بالمنفعة على الدولة والمصنعين والمستهلكين.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل عن تهانيه للمستشار أسامة شلبي بدوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الوطنية في هذا الصرح القضائي العريق، وما يقوم به مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة وحفظ الحقوق.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره للفريق المهندس كامل الوزير متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارتي الصناعة والنقل، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.