حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس أجنبيا في عين شمس

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس للطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 


تلقت إدارة شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن وقوع مصادمة ووفاة بدائرة القسم.

 

ضبط قائد السيارة لاصطدامه بشخص أجنبي وتسبب في وفاته بعين شمس 

عقب الانتقال والفحص تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

نيابة عين شمس إدارة شرطة عين شمس أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة عين شمس

