الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بسرقة مسن من أمام ماكينة الصراف الآلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين المسنين أمام ماكينة صراف آلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من المجني عليه أثناء تواجده أمام ماكينة الصراف الآلي. 

على الفور جرى فحص الواقعة، حيث تبين تقدم المجني عليه ببلاغ لقسم الشرطة بتضرره من الواقعة.

الحماية المدنية تنقذ شخصا محتجزا داخل مصعد مول بالمنوفية

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا

بالفحص والتحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة (عاطلان – مقيمان بالإسكندرية، لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين قسم شرطة ثان المنتزة قسم شرطة ثان ماكينة صراف آلي ماكينة الصراف الآلي ماكينة الصراف مديرية أمن الإسكندرية واقعة سرقة

مواد متعلقة

الحماية المدنية تنقذ شخصا محتجزا داخل مصعد مول بالمنوفية

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

حالة المرور اليوم، تجنب هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

بعد هجومه على فيريرا، ميدو: الزمالك أفضل من الأهلي وبيراميدز

حجز قضية غسل أموال "الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads