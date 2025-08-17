القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين المسنين أمام ماكينة صراف آلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من المجني عليه أثناء تواجده أمام ماكينة الصراف الآلي.

على الفور جرى فحص الواقعة، حيث تبين تقدم المجني عليه ببلاغ لقسم الشرطة بتضرره من الواقعة.

بالفحص والتحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة (عاطلان – مقيمان بالإسكندرية، لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

