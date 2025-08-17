الأحد 17 أغسطس 2025
فيديو يقود الشرطة لضبط لص تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية

ضبط اللص الطائر
ضبط اللص الطائر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بأحد العقارات وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي.

فيديو يقود الشرطة لضبط اللص الطائر


وتبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي من مسكنه على يد شخص مجهول.

 

 تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية 


أسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية سابقة، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

 

السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا

الإعدام شنقًا لمتهم قتل زوجته المسنة بساطور في بورسعيد


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

