فيديو يقود الشرطة لضبط لص تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخص بتسلق مواسير الصرف الصحي الخاصة بأحد العقارات وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي.

فيديو يقود الشرطة لضبط اللص الطائر



وتبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي من مسكنه على يد شخص مجهول.

تسلق المواسير لسرقة الشقق بالدقهلية



أسفرت جهود التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية سابقة، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.