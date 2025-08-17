الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

الأجهزة الأمنية بالسويس
تمكنت  الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، من إنقاذ قطة عقب تلقي بلاغ من إحدى السيدات لشرطة النجدة يفيد باحتجازها داخل شرفة العقار محل سكنها.

وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل البلاغ، حيث نجحت في استخراج القطة وإنقاذها بسلام، وسط إشادة من الأهالي بسرعة استجابة قوات الشرطة وحُسن تعاملها مع الموقف.

ولاقى التحرك الفوري للأجهزة الأمنية تفاعلًا واسعًا وإشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة التدخل والجانب الإنساني في التعامل مع البلاغ.

