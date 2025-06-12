ضبط قائد سيارة ميكروباص تعدي على راكبة في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة ميكروباص تعدي بالضرب على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة عقب تحصله على الأجرة فى منطقة المعصرة.

فيديو تعدى قائد سيبارة ميكروباص على سيدة بالمعصرة

رصدت الجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة "ميكروباص" على راكبة ومحاولة تكسير هاتفها المحمول لمنعها من تصويره لقيامه بإنزال الركاب بمنطقة المعصرة قبل توصيلهم إلى وجهتهم الأخيرة بمنطقة حلوان بالقاهرة عقب تحصله على الأجرة.



بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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