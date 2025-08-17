الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (113,215) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفات شروط التراخيص).



كما تم فحص (2485) سائق مركبة، وتبين إيجابية (184) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

وفي إطار تكثيف التواجد الأمني بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات خلال نفس الفترة من ضبط (1095) مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب – مخالفات شروط التراخيص – أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص (207) سائقين، وتبين إيجابية (19) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (12) محكومًا عليهم بإجمالي (25) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على مستوى الجمهورية.

