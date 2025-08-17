الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

ضبط 114 ألف مخالفة
ضبط 114 ألف مخالفة و203 حالات تعاطى المخدرات، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (113,215) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفات شروط التراخيص).


كما تم فحص (2485) سائق مركبة، وتبين إيجابية (184) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

وفي إطار تكثيف التواجد الأمني بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات خلال نفس الفترة من ضبط (1095) مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب – مخالفات شروط التراخيص – أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص (207) سائقين، وتبين إيجابية (19) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (12) محكومًا عليهم بإجمالي (25) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائري الاقليمي الإنضباط المرورى استخدام الهاتف المحمول السير بدون تراخيص السيولة المرورية تجاوز السرعة المقررة طريق الدائري الاقليمي وزارة الداخلي وفي وزارة الداخلية مخالفة مرورية متنوعة مخالفات شروط التراخيص مخالفة مرورية

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

حالة المرور اليوم، تجنب هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

الأمن يحبط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية ويضبط المتهمين

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سوداني قبل العودة لبلاده: مصر وناسها طيبين ويارب ييجوا السودان عشان نرد الجميل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads