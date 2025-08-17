الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو "مزاعم خطف طفل" بالقاهرة

الامن يكشف ملابسات
الامن يكشف ملابسات مقطع فيديو "مزاعم خطف طفل" بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بقيام أخرى وزوجها بمحاولة خطف نجلها بمنطقة الزاوية الحمراء.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى حدوث مشاجرة بتاريخ 13 أغسطس الجارى بين طرفين، الأول (إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم الزاوية الحمراء)، والطرف الثاني (سيدة وزوجها مقيمان بدائرة قسم حدائق القبة)، وذلك على خلفية مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال داخل إحدى الحدائق.

ضبط 542 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 738 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 11 مليون جنيه

وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدى بين الطرفين، وخلالها ادعت السيدة الأولى على غير الحقيقة بمحاولة الطرف الثانى خطف نجلها نكاية بهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم الزاوية الحمراء قسم حدائق القبة منطقة الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة لهو الأطفال

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 11 مليون جنيه

الداخلية: استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة ضمن قوافل متنقلة

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

الحماية المدنية تنقذ شخصا محتجزا داخل مصعد مول بالمنوفية

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

زغلول صيام يكتب: مصطفى شوبير حارس الأهلى جاني أم مجني عليه؟! أتمنى أن يرفع شوبير الأب يده عن ابنه!

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads