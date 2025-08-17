الأمن يكشف ملابسات فيديو "مزاعم خطف طفل" بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بقيام أخرى وزوجها بمحاولة خطف نجلها بمنطقة الزاوية الحمراء.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى حدوث مشاجرة بتاريخ 13 أغسطس الجارى بين طرفين، الأول (إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم الزاوية الحمراء)، والطرف الثاني (سيدة وزوجها مقيمان بدائرة قسم حدائق القبة)، وذلك على خلفية مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال داخل إحدى الحدائق.

وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدى بين الطرفين، وخلالها ادعت السيدة الأولى على غير الحقيقة بمحاولة الطرف الثانى خطف نجلها نكاية بهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

