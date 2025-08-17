الداخلية: استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة ضمن قوافل متنقلة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، لتقديم مختلف خدماته من استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة.

وأسفرت جهود تلك القوافل، التي شملت محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، عن استخراج 8459 بطاقة رقم قومي و40667 مُصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 16 أغسطس 2025.

كما واصل القطاع استقبال الاتصالات الجماهيرية عبر أرقامه المختصرة (15340) للطلبات الفورية، و(15341) لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم استخراج وتوصيل 841 بطاقة رقم قومي و197 مصدرًا مميكنًا إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

إيفاد مأموريات إلى 57 مواطنًا من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بمنازلهم ومستشفياتهم

وفى السياق ذاته، استجاب القطاع لعدد من الحالات الإنسانية، حيث تم إيفاد مأموريات إلى 57 مواطنًا من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بمنازلهم ومستشفياتهم لاستخراج بطاقات الرقم القومي وتجديدها وتسليمها لهم. كما تم إيفاد مأموريات خاصة للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية لاستخراج وتجديد البطاقات، حيث تم إنهاء إجراءات 330 مواطنًا.

إلى جانب ذلك، استمر استقبال كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، حيث تم إنهاء إجراءات 414 مواطنًا.

وقد لاقت هذه الإجراءات إشادة واسعة من المواطنين لما وفرته من جهد ووقت، وما عكسته من حرص وزارة الداخلية على ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الجماهيرية بأعلى مستوى من التميز.

