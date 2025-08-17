الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

الأحد 17 أغسطس 2025
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة، وحقيقة رفض تحرير محضر مجاملة لفرد شرطة بالقليوبية.

 وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة 

تفاصيل الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن، ادعاء بوفاة أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة بالقليوبية، عقب ضبطه مجاملةً لفرد شرطة، والزعم برفض القسم تحرير محضر بالواقعة.

مشاجرة فى شبرا الخيمة وإطلاق الرصاص 


بالفحص تبين تلقى قسم ثانى شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب مشاجرة لخلافات الجيرة بين طرف أول (المحتجز المتوفى) وطرف ثانى" شخصين آخرين"، استخدم خلالها الطرف الثانى سلاحا ناريا "طبنجة صوت" وتم ضبط الطرفين، وعرضهم على النيابة العامة التى قررت استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

إعادة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أسرته بعد بلاغ بتغيبه

وفى وقت لاحق، شعر النزيل بحالة إعياء، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وفى وقت لاحق ورد التقرير الطبى يفيد بوفاة المحتجز نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.. وتولت النيابة العامة التحقيق فى حينه.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كافة الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون ودون مجاملات، وأن الطرف الثانى"أقارب لأحد أفراد الشرطة لم يثبت تدخله فى الواقعة" ما زالوا قيد الحبس على ذمة التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

