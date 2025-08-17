الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

نظمت  كلية الشرطة خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025 دورة تدريبية لطلبة وطالبات الكلية في مجال "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – قواعد نيلسون مانديلا"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). 

تأتي الدورة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لمنتسبيها، وإعداد الكوادر الأمنية القادرة على التعامل وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل. 

الداخلية: ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و203 حالات تعاطى المخدرات بين السائقين

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

وتضمن برنامج الدورة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، وأسس المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمنت إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل تلك المراكز، والاهتمام بالاحتياجات الطبية للنزلاء والفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وآليات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع بعد الإفراج.

وفي ختام الدورة، أعرب مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة عن تقديرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين أن التعاون المثمر بين الجانبين يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية ودعم جهود تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر.  

ويعكس تنظيم هذه الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العنصر الأمني في مختلف المجالات، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية اعداد الكوادر أكاديمية الشرطة قواعد نيلسون مانديلا قواعد الأمم المتحدة كلية الشرطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات مكتب الأمم المتحدة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية بالسويس تنقذ قطة محتجزة داخل شرفة عقار (صور)

مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط (صور)

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

حالة المرور اليوم، تجنب هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

الأمن يحبط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية ويضبط المتهمين

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

بعد تعادل الزمالك والمقاولون، ميدو يفتح النار على يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads