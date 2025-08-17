أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

نظمت كلية الشرطة خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025 دورة تدريبية لطلبة وطالبات الكلية في مجال "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء – قواعد نيلسون مانديلا"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

تأتي الدورة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لمنتسبيها، وإعداد الكوادر الأمنية القادرة على التعامل وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضمن برنامج الدورة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: الإطار القانوني والمبادئ الأساسية لقواعد نيلسون مانديلا، وأسس المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية.

كما تضمنت إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل تلك المراكز، والاهتمام بالاحتياجات الطبية للنزلاء والفئات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وآليات إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم بالمجتمع بعد الإفراج.

وفي ختام الدورة، أعرب مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة عن تقديرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين أن التعاون المثمر بين الجانبين يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية ودعم جهود تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر.

ويعكس تنظيم هذه الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العنصر الأمني في مختلف المجالات، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.