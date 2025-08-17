خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تعدي شقيق زوج سيدة على سلفته وأطفالها بالشرقية.

و كشفت التحريات أن سبب الواقعة كان خلافًا عائليًا مرتبطًا بـ “لهو الأطفال”.

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية



ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط الطرف الثانى، وبمواجهه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

