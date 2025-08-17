الأحد 17 أغسطس 2025
تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

بدأت  الأجهزة المختصة في فحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر واقعة تبادل إطلاق النيران بين مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مركز قنا.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قامت بتشكيل فريق بحث جنائي على وجه السرعة؛ لفحص الفيديو وتحديد أطراف الواقعة، والوقوف على ملابساتها وأسبابها.

حالة المرور اليوم، تجنب هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث فور رصد المقطع المتداول، مع تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة لمنع أي تجدد للاشتباكات، وضبط المتورطين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشدد المصدر إلى أن وزارة الداخلية ستصدى لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بكل حزم، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.

