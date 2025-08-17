بدأت الأجهزة المختصة في فحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر واقعة تبادل إطلاق النيران بين مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مركز قنا.

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قامت بتشكيل فريق بحث جنائي على وجه السرعة؛ لفحص الفيديو وتحديد أطراف الواقعة، والوقوف على ملابساتها وأسبابها.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث فور رصد المقطع المتداول، مع تكثيف التواجد الأمني بالمنطقة لمنع أي تجدد للاشتباكات، وضبط المتورطين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشدد المصدر إلى أن وزارة الداخلية ستصدى لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بكل حزم، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.

