أخبار الحوادث اليوم: مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة.. إخماد حريق مخزن المواسير ببولاق أبو العلا.. والقبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة بزعم تعرضه للتعذيب.

حريق بولاق أبو العلا، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن مواسير بلاستيك، وامتد للطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بمنطقة بولاق أبو العلا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صانعتَي محتوى فراولة وتفاحة تقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وذلك على خلفية بلاغات تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء وتخالف الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بدائرة مركز شرطة السادات، وضبط مرتكبي الواقعة أثناء تنفيذهم الجريمة.

قضت محكمة جنوب الجيزة ببراءة 10 فتيات و4 رجال من تهمة ممارسة أعمال منافية داخل مركز مساج بالمهندسين.

كشف كريم أبو اليزيد، المحامي الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن إنذار الطاعة لا يزال قائمًا في القانون، لكنه ليس بالضرورة أداة ضغط على الزوجة كما تروج له الدراما، بل يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين ينقلب لصالحها إذا أحسنت استخدامه.

اعترفت الراقصة بوسي الأسد، خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشة للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.

توفى أحد مصابي حادث التسمم الغذائي الذي تعرضت له أسرة كاملة مكونة من عشرة أفراد في قرية هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، داخل مستشفى ملوي التخصصي.

تقدم المحامي طارق العوضي دفاع شاليمار شربتلي – الفنانة التشكيلية المعروفة ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة، ونصب واحتيال.

قررت جهات التحقيق حبس السائح الأجنبي المتهم بالاصطدام بعدد من سيارات المواطنين على كوبري أكتوبر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد انتهاء الإجراءات الأولية في الحادث.

قررت جهات التحقيق حبس الممرضة المتهمة بإشعال النيران في غرفة العناية المركزة بـ مستشفى حلوان العام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تمثيلها الجريمة بمقر عملها.

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة اعتداء شخص على نجله بسبب خلاف على باقة الإنترنت، وتم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط "صانع محتوى" علاء الساحر وآخرين لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة السويس والتعدي عليه بالضرب والسب، في واقعة تم تصويرها وتداولها على الإنترنت.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أظهرت قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" و"ميكروباص" بمطاردة سيارة "ملاكي" والاصطدام بها عمدًا والتعدي على قائدها وأسرته بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

