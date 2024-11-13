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حوادث

خطوات رفع دعوى إنذار الطاعة بمحاكم الأسرة وشروط اعتراض الزوجة عليها

خطوات رفع دعوي انذار
خطوات رفع دعوي انذار الطاعة بمحاكم الاسرة،فيتو

يعد إنذار الطاعة هو واحدة من الأساليب القانونية التي يقوم بها الزوج، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقًا للقانون.

 وخلال السطور التالية ترصد فيتو، خطوات رفع دعوى إنذار الطاعة بمحاكم الأسرة  وخطوات وشروط اعتراض الزوجة عليها في المحكمة.

 

خطوات اعتراض الزوجة على  إنذار الطاعة في المحكمة

- تقدم الزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة خلال 30 يومًا من رفع الدعوى ضدها حتى لا تعتبر ناشزًا

- لابد من أسباب مقنعة للمحكمة في طلب اعتراض الزوجة على دعوى “الطاعة“.

- عدم توفير الزوج مسكن ملائم لها، وأن يكون ما قدمه المسكن الذي قدمه الزوج وهمي.

- قيام الزوج بالاعتداء عليها بالضرب والسب ومعاملتها معاملة سيئة غير آدمية.

- عدم حسن معاشرة الزوج لزوجته وأنه سيئ السمعة.

- أن المسكن بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش.

- عدم استأمنها علي منقولاتها الزوجية خشية تبديد الزوج لها.

- لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض.

 

خيارات للزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة

عقب رفع دعوى الطاعة يصبح أمام الزوجة خيارين اثنين لا ثالث لهما وهما:

- أن تعود لمسكن الزوجية، أو لمسكن آخر يوفره الزوج.

-  أن تعترض على الإنذار خلال 30 يومًا بدعوى تسمى “الاعتراض على إنذار الطاعة”.

 

شروط اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة

-تقبل المحكمة الاعتراض المقدم من الزوجة إذا كان المسكن الذي قدم ضمن دعوي “الطاعة” وهميًا، 

-لم يقوم  الزوج بتوفير مسكن ملائم لزوجته

- إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو لا يحسن معاشرتها ويقوم بسبها أو ضربها.

 

متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟

-إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم.

 

خطوات سير دعوى الزوج إنذار الطاعة ضد زوجته

-إنذار الطاعة يتم على يد محضر وتعلن به الزوجه في المكان المتواجدة فيه، والقانون يعطي الزوجة 30 يوم للرجوع لمنزل الزوجية أو الاعتراض.

-الزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمة بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني  ويقدم طلب تسوية وبعد 15 يومًا يقوم بإقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط نفقة زوجية.

- وتحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجية وأنه خالٍ من سكن الغير وسكن الأهل، وبيانات الزوجة، وبيانات الزوج.

-حال ارتضاء الزوجة سكن الأهل من البداية في منزل الزوجية لا يحق الاعتراض على هذا السبب إلا في حالة أنها أثبتت الضرر الواقع عليها منهم.

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