الصور الأولى لحريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للحريق الذي نشب داخل مخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجاري عملية إخماد الحريق.

