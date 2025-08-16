هل الخلع يسقط المؤخر والشبكة؟ خبير بقضايا الأحوال الشخصية يوضح

كشف كريم أبو اليزيد، المحامي الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن إنذار الطاعة لا يزال قائمًا في القانون، لكنه ليس بالضرورة أداة ضغط على الزوجة كما تروج له الدراما، بل يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين ينقلب لصالحها إذا أحسنت استخدامه.

إجراء قانوني بضمانات خاصة

وأوضح أن الإنذار يُرسل للزوجة التي تركت منزل الزوجية بهدف إيقاف نفقتها، ويجب أن تستلمه بنفسها أو أحد أقاربها من الدرجة الأولى، مع منحها 30 يومًا للاعتراض أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن الإنذار هو الإجراء الوحيد الذي لا يجوز تسليمه لغير الزوجة لضمان علمها به.

من الطاعة إلى الطلاق مع الحقوق

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "مساء الياسمين"، الذي تقدمه ياسمين الخطيب المذاع على قناة "الشمس" أن الزوجة تستطيع الاعتراض مرفقة أسباب ترك المنزل، مثل سوء المعاملة أو عدم الأمانة أو عدم الإنفاق، وفي هذه الحالة يمكنها طلب الطلاق لاستحالة العشرة، ما يؤدي إلى وقف الإنذار والحصول على كامل أو معظم الحقوق.

حقيقة وصف "الناشز"

ونفى أن وصف الزوجة بـ"الناشز" يُدمر مستقبلها، مؤكدًا أنه يعني فقط وقف نفقتها إذا رفضت العودة لمسكن الزوجية دون سبب، ولا يذكر في قسيمة الطلاق أو يؤثر على حياتها العملية أو الاجتماعية.

الخلع يسقط المؤخر والشبكة.. والطاعة قد تفتح باب الطلاق بحقوق كاملة

وأكد أن التعامل مع إنذار الطاعة يعتمد على نية الزوجة، فإذا رغبت في الصلح يمكنها إثبات أن المسكن غير لائق، ما يلزم الزوج بتوفير مسكن أفضل، أما إذا أرادت الانفصال فعليها تحويل الإنذار إلى دعوى طلاق للشقاق.

لجان خبراء وحكمين من المحكمة

وأوضح أن المحكمة تُعين لجنة لمعاينة المسكن أو حكمين من الأزهر والمحكمة لسماع الطرفين، وإذا أثبتت الأدلة صحة موقف الزوجة، مثل وجود أحكام نفقة أو محاضر اعتداء، تحصل على الطلاق مع الاحتفاظ بحقوقها كاملة أو أغلبها.

الخلع ليس الحل الأفضل

وأشار إلى أن الخلع لا يتأثر بإنذار الطاعة، لكن الزوجة فيه تتنازل عن جميع حقوقها المالية بما فيها المؤخر والشبكة والذهب، لذا نصح بعدم اللجوء إليه إلا للضرورة، مفضلًا استغلال إنذار الطاعة للحصول على الطلاق بحقوق.

حلول ودية قبل ساحات القضاء

واختتم بالتأكيد على أن غالبية الزوجات لا يلجأن للمحكمة إلا لأسباب قوية، وأن نسبة الأزواج الظالمين قليلة، داعيًا إلى محاولة حل النزاعات وديًا قبل الوصول إلى ساحات المحاكم.

