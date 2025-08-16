الحماية المدنية تخمد حريق مخزن المواسير ببولاق أبو العلا (فيديو وصور)

حريق بولاق أبو العلا، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن مواسير بلاستيك، وامتد للطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بمنطقة بولاق أبو العلا.

وامتد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالطابق الأول فى منطقة بولاق أبو العلا، إلى الطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، وسط محاولات مضنية لقوات الحماية المدنية بالقاهرة، للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمنى، إن الأجهزة الأمنية أخلت سكان عقار مجاور لمخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا الذى نشبت فيه النيران كإجراء احترازي حفاظا على أرواحهم لحين إخماد النيران.

وأضاف المصدر، أن الحريق اندلع داخل مخزن مواسير بلاستيك على مساحة 500 متر، وتم عمل خطة محكمة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، مشير بأنه لا إصابات حتى الآن نتيجة الحريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 خزانات مياه و3 سيارات إطفاء إضافية لمحاولة السيطرة على حريق مخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا، ومنع امتداد النيران للمجاورات.

وكانت قد دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء فور اندلاع الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجار عملية إخماد الحريق.

