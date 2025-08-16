السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع أب تعدى على نجله بسبب باقة الإنترنت فى الإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية
تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة تعدي شخص على نجله بسبب خلاف على باقة الإنترنت، وتم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغ بوصول شاب إلى أحد المستشفيات به عدة إصابات بدائرة القسم.

وتبين أن خلافا نشب بين المتهم 55 عاما، وبين نجله 25 عاما، بسبب الخلاف على تجديد باقة الإنترنت، مما أدى إلي قيام الأب بالتعدي على نجله والشروع في قتله.

تم نقل الابن إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الرمل اول الاسكندرية الانترنت أمن الإسكندرية

الجريدة الرسمية
