التحقيق مع أب تعدى على نجله بسبب باقة الإنترنت فى الإسكندرية

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة تعدي شخص على نجله بسبب خلاف على باقة الإنترنت، وتم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغ بوصول شاب إلى أحد المستشفيات به عدة إصابات بدائرة القسم.

وتبين أن خلافا نشب بين المتهم 55 عاما، وبين نجله 25 عاما، بسبب الخلاف على تجديد باقة الإنترنت، مما أدى إلي قيام الأب بالتعدي على نجله والشروع في قتله.

تم نقل الابن إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

