إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوي، عند مدخل قرية رحيم، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

 كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس،  يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ملاكي على طريق الفيوم القاهرة ـ الصحراوي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن  و3 سيارات إسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين أن  السرعة الزائدة  أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 4 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

 

 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة  أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

