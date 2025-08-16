إنهيار سقف شقة بالمعادي دون وقوع إصابات (صور)

انهار سقف شقة سكنية بأحد العقارات، دون وقوع أي خسائر بشرية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، ما تسبب في حالة من الرعب بين السكان.

انهيار سقف شقة بالمعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سقف شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط سقف شقة سكنية وتحطيم محتوياتها، وأن الشقة مستأجرة منذ 15 سنة لأسرة مكونة من 4 أفراد “أب وأم وطفلين”..

وأكدت المعاينة عدم وجود مصابين وتم رفع آثار الانهيار، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

